:

Arrow
Arrow
Slider

Актуальные вопросы медицины обсудили кардиологи со всего Кузбасса в рамках научно-практической сессии

Другие новости от 08.02.2019

Что провоцирует болезни системы кровообращения? Как их предотвращать, диагностировать и лечить? Эти и другие вопросы обсудили в рамках 9-ой научно-практической сессии молодых ученых.

В программе: мастер-классы специалистов и сотрудников научно-исследовательского института, а также конкурс проектов среди молодых ученых. В их работах — самые актуальные медицинские направления.

По результатам сессии лучшие работы будут опубликованы в профильном журнале. Ведь труд каждого ученого — весомый вклад в развитие кузбасской медицины.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально