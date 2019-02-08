Актуальные вопросы медицины обсудили кардиологи со всего Кузбасса в рамках научно-практической сессии

Что провоцирует болезни системы кровообращения? Как их предотвращать, диагностировать и лечить? Эти и другие вопросы обсудили в рамках 9-ой научно-практической сессии молодых ученых.

В программе: мастер-классы специалистов и сотрудников научно-исследовательского института, а также конкурс проектов среди молодых ученых. В их работах — самые актуальные медицинские направления.

По результатам сессии лучшие работы будут опубликованы в профильном журнале. Ведь труд каждого ученого — весомый вклад в развитие кузбасской медицины.