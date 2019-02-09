Сергей Цивилев посетил Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров, где оказывается помощь горнякам, пострадавшим в ЧП на угольных предприятиях области

8 февраля в Кузбассе произошли сразу два трагических события. В Междуреченске на разрезе «Распадский» вахтовый автомобиль КамАЗ съехал с технологической дороги и упал в обрыв. В машине на тот момент находилось 24 человека. Шестеро погибло, 18 пострадали.

Также на шахте им. Тихова в Ленинске-Кузнецком под завалом погиб один шахтер, остальные были выведены на поверхность.

Причины произошедшего устанавливает специальная комиссия.

Сегодня глава региона приехал в Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров, где оказывается помощь пострадавшим в этих событиях горнякам.

Сергей Цивилев обошел все палаты, дал указание главврачу учреждения постоянно докладывать о состоянии здоровья пациентов, а также встретился с родственниками погибших и пострадавших.

Губернатор сообщил, что семьи погибших междуреченцев получат по 1 млн. от ПАО «Распадская», 2 млн. от страховой компании. От администрации области поступит по 100 тыс. каждому члену семьи погибшего и материальная помощь на организацию похорон. Пострадавшие работники разреза «Распадский» получат от областных властей по 100 тыс. рублей.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области