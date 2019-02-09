Роддом в Кировском районе города Кемерово закрыт не будет

Это решение стало итогом прошедших сегодня общественных слушаний в местном ДК.

С жителями микрорайона встретились заместитель губернатора Елена Малышева, начальник департамента охраны здоровья населения Михаил Малин. Они подчеркнули, что намерение о реорганизации медицинского учреждения еще не утверждено окончательно. Для этого необходимо получить экономическое обоснование проекта и поддержку общественности.

Власти подчеркнули, что объединение больниц и реорганизация медотделений направлена в первую очередь на улучшение качества обслуживания населения.

«Наша задача — организовать работу ГБ№2 таким образом, чтоб она стала современной многопрофильной больницей с дополнительными мощностями, чтобы медучреждение вышло на качественно иной уровень своей работы», — сказал руководитель департамента.

Елена Малышева поблагодарила всех горожан за участие в общественных обсуждениях социально-значимого вопроса и честное и откровенное выражение своей позиции по нему.