Кузбассовцев призывают к внимательности на железнодорожных переездах

Внимание, поезд! Ежегодно на железнодорожных переездах Кузбасса происходят десятки дорожно-транспортных происшествий. Гибнут пешеходы и водители.

4 февраля в городе Берёзовский столкнулись грузовой поезд и бензовоз. К счастью, никто не пострадал.

В конце января в Кемерове женщину сбил грузовой состав. Серьезные травмы и месяцы реабилитации. И подобных случаев множество. Только за прошедший год, по данным Кузбасской транспортной полиции, под поезд попал 21 человек, семь кузбассовцев погибло. Виной всему простая невнимательность.

Главное правило для пешеходов на железной дороге — быть бдительным. Не злоупотреблять спиртным, переходить переезд только в положенных местах.

Внимательность на железной дороге следует проявить и автолюбителям. Они в ДТП с участием поезда попадают ничуть не реже, чем пешеходы.

За нарушение требований пересечения железнодорожных переездов административным законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей, либо лишение прав управления транспортом на срок от 3 до 6 месяцев. Но это не самое страшное. Нарушив правила, можно лишиться самого ценного — жизни. А потому, будьте внимательны.