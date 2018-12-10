В Кемерове прошло совещание Региональной энергетической комиссии по вопросам стоимости проезда в общественном транспорте

В регионе последний раз повышали стоимость проезда в 2015 году. Сегодня долг транспортных служб составляет более миллиарда рублей. Износ автопарка, нехватка запасных частей, рост цен на ГСМ, низкая заработная плата — с этими проблемами в октябре транспортники области обратились к губернатору. Сергей Цивилев поручил найти выход из непростой ситуации Региональной энергетической комиссии.

Сегодня принято постановление о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. В городах Кемерово и Новокузнецке — с 16 до 20 рублей. На основных территориях области — с 15 до 20 рублей. Стоимость проезда для пенсионеров увеличивается с 4 рублей до 10 рублей. При этом все льготы, предусмотренные региональным и федеральным законодательством, сохраняются в полном объеме.

С 20 декабря до 21 рубля возрастёт стоимость экспресса. А проезд в маршрутных такси составит 22 рубля. Также определены цены месячного проездного билета: для школьников — 200 рублей, для студентов — 300 рублей, для пенсионеров — 500 рублей, для остальных категорий — 1000 рублей. При этом в Кузбассе одни из самых низких тарифов среди сибирских регионов. Бесплатный проезд для пенсионеров будет действовать с 1 мая по 1 октября в будние дни с понедельника по четверг.

Увеличится и стоимость проезда пассажиров и провоза багажа на пригородных маршрутах на 25%, на междугородних — на 5%. По словам представителей департамента транспорта и связи, первые позитивные изменения после повышения стоимости проезда жители области смогут увидеть через три месяца.