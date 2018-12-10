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В Междуреченске в память о погибшей 7-летней школьнице зажигают свечи и несут цветы к стихийному мемориалу

Другие новости от 10.12.2018

Цветы, игрушки, воздушные шары и свечи. Стихийный мемориал образовался на месте гибели школьницы в день трагедии. Почтить память 7-летней девочки пришли десятки горожан.

Это произошло в пятницу, 7 декабря. Школьница каталась на горке. В этот момент погрузчик убирал снег. Предварительно установлено, водитель, не убедившись в безопасности маневра, стал сдавать назад. В этот момент девочка скатилась с горки и попала под колёса спецтехники. Возбуждено уголовное дело.

Сразу после трагедии горку, у которой погибла девочка, закрыли для развлечений. Оградили сигнальной лентой. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.

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