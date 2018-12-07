В Белове полицейские задержали местного жителя, который хранил на балконе более килограмма марихуаны

Им оказался ранее судимый молодой человек. Возбуждено уголовное по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».
Согласно санкциям, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.
Им оказался ранее судимый молодой человек. Возбуждено уголовное по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».
Согласно санкциям, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.
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