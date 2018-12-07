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В Белове полицейские задержали местного жителя, который хранил на балконе более килограмма марихуаны

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Им оказался ранее судимый молодой человек. Возбуждено уголовное по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Согласно санкциям, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

 

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