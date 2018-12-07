Новокузнечанка пригнала два десятка грузовиков, чтобы поздравить мужа с юбилеем

Из машин выстроили фразу «45 лет».

Подготовка к съемкам заняла около недели. Еще один день понадобился на то, чтобы все это запечатлеть на камеру c высоты птичьего полета.

По словам автора идеи, мужу такое поздравление пришлось по вкусу.