В Новокузнецке бойцы Росгвардии задержали серийного вора

Мобильный экипаж на место преступления вызвали сотрудники частной охранной организации одного из магазинов южной столицы с целью оказания содействия в поимке злоумышленника.

Как установили стражи порядка, один из покупателей, находясь в торговом ряду, спрятал под верхнюю одежду несколько бутылок дорогостоящего алкоголя. Затем он попытался преодолеть кассовую зону. Однако, кассир проявил бдительность и сообщил о происходящем охраннику. Тем не менее, задержать вора не удалось.

Изучив записи с камер видеонаблюдения бойцы Росгвардии установили приметы злоумышленника и вскоре задержали подозреваемого вместе с похищенным алкоголем. Им оказался ранее многократно судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков 20-летний местный житель, который к тому же находился на данный момент в розыске.

Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел полиции.