В Кузбассе за прошедшие сутки насмерть замерзли два человека

Скончались до приезда врачей. Случаи зафиксированы в Кемерове и Юрге. Об этом рассказали в областном центре медицины катастроф.

Всего за сутки в больницы Кемеровской области по поводу холодовых травм обратились 22 человека. Трое из них получили обморожения в состоянии алкогольного опьянения.

Больше всего обращений было зафиксировано в Кемерове. Здесь пострадали пять человек. По два — в Юрге, Тисульском районе, Прокопьевске, Новокузнецке, Мариинске и Анжеро-Судженске. В Краснобродском, Таштаголе, Киселевске, Гурьевске и Крапивинском районе за помощью к медикам обратились по одному человеку с территории.

Пока сохраняется морозная погода медики советуют тепло одеваться и по возможности, как можно меньше находится на открытом воздухе.