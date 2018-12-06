Всё в одном месте. В Кемерове прошла презентация нового мобильного приложения

Теперь благодаря «ЦифроАрбату» горожане смогут размещать и искать интересные и малоизвестные события областного центра.

С вопросом «Куда сходить в Кемерове?» горожане сталкиваются регулярно. Но вот беда: сервиса, в котором можно найти все мероприятия, происходящие в городе здесь и сейчас, не было. Приходилось по старинке, заходить на официальную страницу того или иного учреждения и отслеживать события.

С появлением мобильного приложения «ЦифроАрбат» всё стало гораздо проще. Презентовала приложение компания «Good Line» в рамках форума «Креативное движение».

Активистам города не только рассказали о возможностях сервиса, но и поделились рецептами достижения успеха. К примеру, гости узнали от экспертов, как стать заметным и выделиться на рынке. Теперь у креативных предпринимателей и активных горожан есть новый эффективный сервис «ЦифроАрбат» для продвижения своих мероприятий, продуктов и услуг.

Пока сервис разработан только для кемеровчан. Со временем приложением смогут пользоваться жители всей Кемеровской области. Скачать «ЦифроАрбат» можно в «Google Play» и «App Store». Подключайтесь и будьте в курсе всех событий Кемерова!