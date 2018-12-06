В Кемерове стартовала Всероссийская образовательная конференция

В мероприятии приняла участие представитель Министерства просвещения Мария Хлопотных. Одна из обсуждаемых тем — формализм и бумажная рутина в работе учителей.

Педагогов, собравшихся на конференции, приветствовал Губернатор Сергей Цивилев. Отметил приоритеты развития образования, пожелал успешной работы.

Повышение эффективности управления образовательными учреждениями, национальная система учительского роста, излишняя отчетность, формализм. Для обсуждения этих тем на встречу с кузбасскими педагогами приехала представитель Министерства Мария Хлопотных. Ведомство обращает внимание на загруженность учителей бумажной работой и дефицит времени на общение с детьми.

Ежегодно Министерство просвещения подводит итоги года в регионе, где уделяется внимание образованию. Кузбасс здесь — один из лидеров. Действуют программы по поддержке молодых специалистов, талантливых детей. В этом году область стала победителем по 7-ми федеральным грантовым проектам.

Конференция продолжится завтра. Педагоги будут участвовать в деловой игре в формате «К барьеру». И еще одна приятная новость для учителей: со следующего года лучшие педагоги России, которые получат федеральные премии в размере 200 тыс. рублей, будут освобождены от уплаты НДФЛ. Ежегодно в России выбирают тысячу лучших специалистов. В этом списке не менее 10-ти кузбасских учителей.