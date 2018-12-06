Жители областного центра пожаловались губернатору на состояние пешеходных дорожек и тротуаров

Морозную погоду уже завтра по прогнозам синоптиков сменит потепление. К выходным очередной фронт принесет снег.

А вот снежные заносы, оставшиеся после обильных снегопадов в ноябре, значительно затрудняли передвижение пешеходов в областном центре. Об этом кемеровчане написали в социальных сетях Сергея Цивилева. Реакция губернатора последовала незамедлительно.

На дворе мороз, но дворникам вряд ли холодно. Они усиленно освобождают тротуар он наледи и снега. Пешеходные дорожки должны быть максимально свободны для людей.

На тротуарную проблему обратил внимание губернатор. На состояние дорог Сергею Цивилеву пожаловались жители Кемерова. На губернаторской страничке в Интернете просто шквал гневных обращений. Все они были прочитаны, и реакция оказалась моментальной. На тротуарах заработали ломы и лопаты.

Глава региона активен в социальных сетях. Это напоминает прямую линию. Общение тет-а-тет. И не только о дорогах. Любая проблема быстро находит губернаторский отклик. О том, что методы такой работы эффективны, говорят тротуары в областном центре. Теперь чистые и ухоженные.