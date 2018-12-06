В областном центре полицейские изъяли большую партию контрафактной продукции

В управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Росси по Кемеровской области поступил сигнал — в крупном магазине областного центра продаются товары с признаками подделки.

В ходе проверки сведения подтвердились. На витринах магазина в широком ассортименте были представлены одежда, обувь, игрушки, замаскированные под продукцию известных брендов.

Стражи порядка установили, что сопроводительные документы, подтверждающие договорные отношения с правообладателем данных товарных знаков, у предпринимателя отсутствовали. Кроме того, продукция имела признаки контрафактности: низкое качество фурнитуры и материалов, едкий запах.

Сотрудники полиции изъяли более 200 единиц товара, который в настоящий момент направлен на исследование.

В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф.