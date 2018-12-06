90 пожарных извещателей установили сегодня в областном центре в рамках акции «Безопасный дом»

Приборами пожаробезопасности оборудовали частные дома жителей Кировского и Рудничного районов Кемерова. Также участниками губернаторской акции стали семьи с детьми, проживающие в жилых районах Кедровка, Промышлённовский, Ягуновский, Пионер.

Средства на установку устройств выделены из городского бюджета.

Пожарный извещатель позволяет вовремя обнаружить возгорание в помещении, улавливая малейшее присутствие дыма и своевременно предупредить жильцов о надвигающейся опасности.

Всего с 2014 года приборами оснастили более 800 жилых помещений областного центра.

Источник: Администрация города Кемерово