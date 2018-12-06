Прокопчанин инвестировал в мошенников 300 000 рублей

В полицию города Прокопьевска обратился местный житель, который сообщил, что стал жертвой обмана.

Как выяснили сотрудники правопорядка, на телефон потерпевшего позвонил неизвестный. Представившись сотрудником крупной инвестиционной компании, он убедил пенсионера выгодно вложить деньги. После получения согласия, мужчине стали звонить консультанты, которые давали инструкции по перечислению денег на якобы фондовые площадки. Однако, все вложения прокопчанина не только не принесли дохода, но и обернулись убытками.

Когда сумма достигла 300 000 рублей мужчина понял, что его обманывают и обратился в полицию.

В настоящее время сотрудниками уголовного розыска проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Максимальное наказание в рамках данной статьи – 6 лет лишения свободы.

Источник: Главное управление МВД России по Кемеровской области