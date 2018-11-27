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Контролируй, оценивай, действуй. В Кемерове прошёл первый урок безопасности для учеников младших классов

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В качестве спикеров — старшеклассники, которые прошли обучение на профильной смене «Детский наукоград — город возможностей» в Московской области.

Как вести себя на улице, в школе, в общественных местах. Безопасно проводить время в интернете, играть во дворе и почему важно оценивать обстановку вокруг. «Универсальный код безопасности» — образовательная программа для детей и подростков, которая помогает ориентироваться в большом мире. А интерактивные задания делают обучение интересным и познавательным.

Около 100 учеников младших классов попробовали решить «опасные» задачи. К примеру, как перевести человека через дорогу по всем правилам дорожного движения.

Впереди у ребят еще 18 образовательных занятий. Полученные знания они постараются реализовать в памятках и брошюрах по безопасному поведению.

 

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