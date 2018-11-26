В Кемерове стартовала пятая горнотехническая олимпиада

Участники — студенты Забайкальского края, Мурманской и Челябинской областей, а также республик Башкортостан и Бурятия.

Некоторые учатся по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». Другие — уже работают на шахте. Участвуют в олимпиаде только парни — девушек не пускают под землю. Оценивают работы опытные эксперты.

Олимпиада состоит из двух этапов — теории и практики. В теорию входит идентификация горного оборудования на учебном полигоне с использованием терминов на английском языке, решение кейсов по расследованию несчастного случая, оказание первой помощи и защита презентации «Шахта будущего». В практическом туре участники спустятся в шахту и выполнят работы горного мастера.

Самое ценное для участников — это возможность показать себя перед будущим работодателем.