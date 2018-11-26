Библиотечный фонд Кузбасса пополнился уникальной книгой о Горной Шории

Ее презентация состоялась в Таштаголе.

Авторы издания рассказали о развитии горнорудной промышленности и о красотах края. Для этого им пришлось изучить и проанализировать множество письменных и архивных источников.

Работать над историей шорского края соавторам приходилось не раз. В сборе обширного материала помогали сотрудники кузбасских музеев. Они же предоставили уникальные фотографии, которые послужили иллюстрациями к книге.

Уникальное издание вышло тиражом 1000 экземпляров. Найти книгу сегодня можно в библиотеках Таштагола и Новокузнецка.