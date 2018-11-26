Предпринимательский поединок «Кто если не мы?» стартовал в областном центре

Как наладить деловые контакты, начать построение бизнес-процесса, оценить рентабельность бизнеса? На эти и другие вопросы кемеровские студенты искали ответы в рамках мероприятия.

В роли начинающих бизнесменов — студенты кемеровских ВУЗов и СУЗов. Тайные тропы бухгалтерского учета и налогообложения малого бизнеса, рецепт бизнес плана — формы подачи и правильные ингредиенты — в ближайшие 4 дня участники познают азы бизнес-сферы, разработают свежие и, на их взгляд, нужные для региона проекты.

С горящими глазами и желанием победить работала молодежь над своими решениями. Идеи разные: от открытия небольшого магазина, до благоустройства города и качества жизни населения.

В финале предпринимательского поединка, который пройдет 5 декабря, состоится презентация разработанных ребятами бизнес-проектов. Победители получат подарки и путевку на Международный молодежный форум.