«Островок безопасности» для слабовидящих появился на проспекте Советский в областном центре

Как сообщает администрация города Кемерово, дорожники к данному моменту завершают строительство четвёртого «островка» на проезжей части в зоне пешеходных переходов.

Объекты представляют собой 15-сантиметровую возвышенность над проезжей частью и предназначены для того, чтобы дать возможность пешеходам завершить переход дороги на разрешающий сигнал светофора или преодолеть нерегулируемый пешеходный переход.

Также они обеспечивают и пассивную защиту людей от проезжающего транспорта.

Дорожники позаботились и о людях с плохим зрением. Перед выходом с «островка» на проезжую часть уложена специальная тактильная плитка, которая поможет слабовидящим определить границы безопасного пространства.

Источник: Администрация города Кемерово