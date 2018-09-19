13,4 километров дорог областного центра прошли проверку на качество ремонта

В Кемеровской агломерации второй год подряд действует федеральная программа «Безопасные и качественные дороги». В 2017 году, благодаря ей, было отремонтировано 70 км магистралей. В текущем году к ним добавятся еще 80 км.

Все отремонтированные участки проходят инструментальный контроль качества работ: проверяется соблюдение геометрических параметров дорожного полотна, оценивается продольная ровность дороги, соответствие коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием с нормативными показателями. Также независимой лабораторией проводятся вырубки асфальта и проверка его на соответствие требованиям ГОСТов.

В Кемерове специальная комиссия выехала на приемку 11 объектов, отремонтированных и успешно прошедших инструментальный контроль качества. Это участки на улицах Рутгерса, Марковцева, Терешковой, 9 Января, Баумана, Базовая, 2 Камышинская, Юбилейная, проспектах Комсомольском, Московском, Ленинградском, Химиков.

Все объекты, общая протяженность которых составляет 13,4 км, были успешно приняты.

Источник: Администрация города Кемерово