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В Кемеровской области уничтожена крупная партия игровых автоматов

Другие новости от 19.09.2018

Оборудование, изъятое полицейскими за последние два года, было вывезено на специальный полигон, где многотонный трактор привёл игровые автоматы в негодность.

Всего было утилизировано около двухсот единиц.

 

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