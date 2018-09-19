В Кемеровской области уничтожена крупная партия игровых автоматов

Оборудование, изъятое полицейскими за последние два года, было вывезено на специальный полигон, где многотонный трактор привёл игровые автоматы в негодность.
Всего было утилизировано около двухсот единиц.
Оборудование, изъятое полицейскими за последние два года, было вывезено на специальный полигон, где многотонный трактор привёл игровые автоматы в негодность.
Всего было утилизировано около двухсот единиц.
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