В Новокузнецке в рамках всероссийской операции «Мак» ликвидировали конопляное поле

Опасные растения были обнаружены на территории бывшей городской свалки. Общая площадь разрастания составила почти 600 квадратных метров.

Когда-то на этой территории вместо травы росли мусорные горы. Много лет здесь существовала городская свалка. Ее закрыли, землю рекультивировали. Но среди безобидных представителей флоры на участке в большом количестве появилась и конопля. Ее нередко используют, как сырье для приготовления опасных для здоровья веществ.

Ксения ШВЕЦОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Почти 600 квадратных метров — это самый крупный в городе очаг произрастания растений, содержащих наркотические вещества. Чтобы ликвидировать это поле необходимо потратить целый день.»

Для борьбы с растением в ход идут обычные садовые триммеры. Однако, даже с их помощью справиться с толстым стеблем непросто. Его высота уже почти два метра.

Андрей ФЕДОРЧУК

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ Г.НОВОКУЗНЕЦКА ПО ВОПРОСАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ, ГО И ЧС

«Мы сейчас возьмем это на особый контроль. Это место. В следующем году она, понятно, опять вырастет. Будем косить каждый год, пока не искореним. А вообще, таких мест немало в городе. Надо просто, чтобы люди нам о них сообщали. Будем применять самые действенные меры.»

Сообщить о местах произрастания дикорастущих представителей флоры, содержащих наркотические вещества, можно по телефону: 02. Также правоохранительные органы призывают жителей города и области присоединиться к борьбе с наркопреступлениями, сообщая о фактах незаконного оборота наркотиков. В рамках всероссийской операции «Мак», которая проходит во всех городах страны, сотрудники полиции проводят рейды каждый месяц. Начиная с мая и заканчивая в октябре.

Андрей НОЗДРИВАТЫХ

СТАРШИЙ ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОТДЕЛА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ УМВД РОССИИ ПО Г. НОВОКУЗНЕЦКУ

«В ходе проведения пяти этапов операции «Мак» на территории города Новокузнецка было выявлено более тридцати очагов произрастания дикорастущей конопли общей площадью 2500 квадратных метров. Данная конопля была скошена и уничтожена.»

Цель операции — не только обнаружить очаги произрастания дикорастущей конопли, но и привлечь к ответственности правонарушителей. За незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, предусмотрены статьи Уголовного кодекса. В этом году в результате рейдов в Новокузнецке уже изъято около килограмма наркотиков растительного происхождения. За сбыт и хранение задержаны 10 человек.