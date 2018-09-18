В Кемерове прошёл смотр техники, предназначенной для ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ 

Напомним, из-за аномально холодной погоды в мае отопительный сезон был продлён на две недели, а в сентябре начат раньше срока. Это большая нагрузка на коммунальный сектор. Поэтому все службы должны быть готовы к действиям в любых ситуациях.

На площади Советов представлена техника аварийных бригад области. Всего в Кузбассе сформировано более 800 подобных групп. Глава региона Сергей Цивилев осмотрел спецмашины, пообщался с личным составом организаций двух областных аварийно-восстановительных отрядов ЖКХ, предприятий энергетики, тепло- и водоснабжения, сил МЧС, дорожников, аварийных служб, медицины катастроф.

Сергей МУРАНОВ

ДИРЕКТОР ГУ «СЛУЖБА ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ»

«Выезжает «скорая помощь» — восстановительный отряд, который территориально ближе расположен. Из города Гурьевск или Кемерово. И, совместно с муниципальным образованием, устраняет проблему. Это сокращает сроки аварийной ситуации.»

Сергей Цивилев озвучил предложение о создании еще одного аварийно-восстановительного отряда на севере Кузбасса: в Мариинске.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ГУБЕРНАТОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Ни в коем случае мы не можем поставить в ситуацию наших жителей, когда они окажутся без тепла, без воды, без электроэнергии. Этого мы допустить не можем. Поэтому мы усиливаем нашу группировку аварийную, чтобы риски мы могли моментально устранять.»

В конце сентября пройдет итоговое совещание глав городов и районов по подготовке к зиме. А в начале октября уже будут организованы областные учения по ликвидации аварийных ситуаций в системе ЖКХ. Коммунальщики вместе с энергетиками, представителями МЧС, бригадами предприятий и муниципалитетов проведут тренировку, чтобы найти слабые места до начала морозов и пиковых нагрузок на теплосети.

Алексей ШУЛЬГИН

ВРИО НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Поставлена задача губернатором: в конце сентября — в первой декаде октября провести учения по координации сил и средств, предназначенных для выполнения аварийно-спасательных работ при авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства, а также при снежных заносах на трассах Кемеровской области.»

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства в Кузбассе к осенне-зимнему сезону 2018-2019 завершена. Жилой фонд, котельные и инженерные сети — приняты. С 12 сентября в области начали подавать тепло потребителям. Во всех территориях сформирован 15 суточный запас угля. Теплоисточники круглосуточно находятся на контроле в единых дежурно-диспетчерских службах, чтобы в случае аварии оперативно выехать на место и устранить повреждения.