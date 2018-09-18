В Кемерове покупка оборудования для майнинга закончилось поножовщиной со смертельным исходом

Как сообщает Следственный комитет, 12 сентября два жителя областного центра договорились о встрече с целью покупки одним из них оборудования для майнинга.

В ходе осмотра «товара» 22-летний покупатель ударил хозяина ножом в живот. Завязалась борьба, во время которой продавец добрался до кухни, достал нож и ударил якобы покупателя в грудь. Мужчина от полученного ранения скончался на месте.

Хозяин оборудования выбежал на улицу и рассказал обо всем ожидавшей его в машине девушке, а затем потерял сознание.

Приехавшие на место происшествия сотрудники «скорой помощи» госпитализировали 26-летнего мужчину в тяжелом состоянии.

Специалистам следственного управления в рамках расследования уголовного дела предстоит выяснить все обстоятельства происшедшего, а также дать правовую оценку действиям владельца оборудования.

Расследование продолжается.