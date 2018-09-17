Вечер бокса прошел накануне в Кемерове

На ринге областного центра встретились команды Кузбасса и Тулы. Рейтинговые бои вели профессионалы.

Чемпионы мира среди профессионалов, бойцы самого высокого уровня, почетные гости — главные герои большого праздника. Его проведение в Кемерове не случайно. Кузбасская школа бокса имеет авторитет не только в России, но и в мире. Бокс в регионе популярен. Этим видом спорта занимаются более 10 тысяч мальчишек и девчонок. Только в этом году в Кузбассе открыли 31 секцию бокса. Статус состязаний подчеркнуло присутствие на турнире легенд бокса, чемпионов мира среди профессионалов Юрия Арбачакова и Григория Дрозда. Сегодня он возглавляет Федерацию бокса Кемеровской области.

Григорий ДРОЗД

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ БОКСА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Сегодня тех ребят, которых мы увидим — в будущем мы сможем помочь им стать чемпионами мира. Я, как уроженец города Прокопьевска, очень надеюсь, что это даст новый импульс в развитие бокса в Кемеровской области.»

Предсказать кто станет победителем престижного турнира было невозможно. Интрига сохранялась до конца состязаний, которые преподносили сюрприз за сюрпризом. Тайского противника, отличного нокаутёра Якаео Йотчанчая наш легковес Вячеслав Гусев отправил в нокаут уже во втором раунде рейтингового поединка. Матчевая встреча Кузбасс- Тула завершилась вничью. А кубок судьи отдали все-таки гостям.

Рауф КАРАЕВ

УЧАСТНИК ТУРНИРА (ТУЛА)

«Ровный соперник, тяжелый бой, интересный. На Кузбассе третий раз. И очень благодарен, что на этот раз я выиграл.»

Финальной и самой напряженной точкой турнира стал поединок между россиянином Дмитрием «Кувалдой» Кудряшовым и румыном Александру Журом. «Кувалда» отработал, как и положено инструменту, давшему повод для псевдонима — отправил соперника в нокаут уже в первом раунде.

Знаковая победа в очередной раз подтвердила — в Кузбассе есть профессионалы высокого уровня. А, значит, подобный турнир обещает быть не последним.