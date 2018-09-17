Сергей Цивилев сегодня официально вступил в должность губернатора

Церемония инаугурации прошла в Белом зале Администрации Кемеровской области.
На торжественном заседании сессии совета народных депутатов присутствовали общественные деятели, представители политических партий, журналисты, главы городов и районов области, депутаты и почетные гости.
О результатах выборов 9 сентября сообщил председатель избирательной комиссии Петр Батырев. Сергей Цивилев одержал убедительную победу получив 81,29% голосов избирателей. Будущее региона ему доверили 1 миллион 84 тысячи кузбассовцев.
После вручения удостоверения губернатора — кульминация торжества — присяга на верность народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Кемеровской области.