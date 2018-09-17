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Сергей Цивилев сегодня официально вступил в должность губернатора

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Церемония инаугурации прошла в Белом зале Администрации Кемеровской области.

На торжественном заседании сессии совета народных депутатов присутствовали общественные деятели, представители политических партий, журналисты, главы городов и районов области, депутаты и почетные гости.

О результатах выборов 9 сентября сообщил председатель избирательной комиссии Петр Батырев. Сергей Цивилев одержал убедительную победу получив 81,29%  голосов избирателей. Будущее региона ему доверили 1 миллион 84 тысячи кузбассовцев.

После вручения удостоверения губернатора — кульминация торжества — присяга на верность народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Кемеровской области.

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