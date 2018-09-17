В Кузбассе задержаны телефонные мошенники

Полицейские получили информацию о преступлении, совершенном в отношении 78-летней жительницы областного центра.

Неизвестный позвонил пенсионерке, представился ее внуком и сообщил, что сбил ребенка и ему срочно нужны деньги на лечение пострадавшего.

Мошенник убедил женщину передать посреднику 50 000 рублей.

Правоохранителям удалось установить подозреваемых. Троих ранее судимых жителей Новосибирска задержаны на трассе Кемерово-Мариинск.

В автомобиле обнаружили большое количество мобильных телефонов, банковских и сим-карт, оружие. Кроме того, при личном досмотре одного из задержанных полицейскими изъяты денежные средства, похищенные ранее у пожилой кемеровчанки.