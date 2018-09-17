Кузбассовцы смогут обменять мелочь

Акция «Неделя приема монеты от населения» стартует с 1 октября по всей России.

Цель акции — вернуть в платежный оборот накопившиеся у населения монеты.

В Кемеровской области ее организаторами являются Кемеровское отделение Центрального банка России и управлением по ценным бумагам и страховому рынку администрации Кемеровской области.

В течение недели любой житель региона может прийти в один из 18 банков и бесплатно обменять монеты на бумажные купюры. Также организаторы в качестве поощрения подготовили сувенирную продукцию, памятные банкноты, сладкие призы и многое другое для всех, кто захочет принять участие в акции.

Помимо областной столицы «Неделя приема монеты от населения» пройдет в Новокузнецке, Прокопьевске, Киселевске, Мариинске, Березовском, Ленинск-Кузнецком, Белове, Анжеро-Судженске, Тайге, Топках, Юрге, Междуреченске, Осинниках, Таштаголе, Мысках, Калтане, пгт Промышленная, пгт Тисуль, пгт Краснобродский, пгт Бачатский и п. Яшкино.

Акция завершится 6 октября.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области