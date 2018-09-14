Более 250 участников спартакиады медиков собрались в Кемерово

Своим примером они еще раз доказали — физкультура и спорт дают заряд бодрости и энергии. Силой и выносливостью мерялись 13 команд со всей области.
Нынешняя спартакиада стала юбилейной — 10-й по счету. И, хотя не побила предыдущего рекорда по количеству участников, но проходила весело и задорно.
Елена МАЛЫШЕВА
ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА
«Это мероприятие популяризирует спорт, сближает людей в нерабочей, неформальной обстановке.»
В каждом из 7 конкурсов команды стремились к победе.
Но и поражения считали успехом, потому что набирались опыта и желания побеждать на будущих соревнованиях. Лидеры определились сразу. Это прокопчане и кемеровчане. Но и остальные отчаянно боролись на этапах легкоатлетических эстафет, показывали командный дух на волейбольной, футбольной площадках и даже в игре в настольный теннис и дартс. Их активно поддерживали болельщики.
Спартакиада завершится завтра. Будут названы имена победителей, лучшие команды. Но уже сегодня все участники в один голос заявляли, что они получили главное — единение всех медиков области.