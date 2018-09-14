В Прокопьевском районе садоводы лишились возможности использовать свои участки

Рядом с огородами ведутся горные работы. Садоводы предложили руководству разреза выкупить их участки. Однако, предложенная угольщиками цена владельцев не устроила, став причиной многочисленных жалоб.

Картофель, смородина, яблоки и виктория. Каждую осень садоводы собирали на этой земле богатый урожай. В 1995 году более двухсот семей Прокопьевского района получили здесь участки. Однако, 8 лет назад выращивать овощи и ягоды люди перестали. К огородам подступил угольный разрез «8 марта». И территория, предназначенная для посадок, попала в санитарную зону.

Марина КОМЯКОВА

«Мы требуем, чтобы они нам выплатили за эти участки. Потому что здесь уже ни ездить, ни садить вообще невыносимо. Какой у нас будет чистый экологический продукт? Естественно, не будет. Поэтому мы, все садоводы, хотим, чтобы они нам выплатили эти деньги. Отдали. Спокойно отдадут нам деньги, мы спокойно отдадим им документы. И мы не будем никаких претензий предъявлять.»

190 тысяч требуют дачники за каждый участок. Такова, согласно документам, рыночная стоимость 10 соток, собственники которых провели экспертизу за свой счет. Однако, руководство угольного разреза с такой суммой не согласно.

Анатолий МАЙОРОВ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

«При кадастровой стоимости участка в 36 тысяч рублей, за участок некоторые собственники хотят получить суммы от пятисот тысяч до миллиона рублей. Мы готовы провести независимую оценку этих данных участков и в пределах разумных сумм выкупить их.»

Чтобы разобраться в ситуации мы обратились в администрацию Прокопьевского района. Связались по телефону с заместителем главы Николаем Поповым, который пояснил, что только сами дачники и руководство разреза могут решить этот вопрос. Дело в том, что за выкуп земельных участков отсутствуют фиксированные цены, установленные законодательством. Как, например, в случае с жильем.

Николай ПОПОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ПРОКОПЬЕВСКОГО РАЙОНА

«Если жилье находится в населенных пунктах, они действуют согласно письма Минфина. Там установлено: 34 тысячи за 1 квадратный метр. Вот с этого расчета они и договариваются. Мы разговариваем, чтобы они давали приемлемые цены. Естественно, мы в этот процесс вмешиваемся. С ними разговариваем. Но надавать административно мы не имеем права.»

Пока единственный выход из ситуации — прийти к компромиссу и мирно договориться о цене садовых участков, которые устроят обе стороны. Если этого не произойдет, и дачники и руководство угольного разреза готовы на крайнюю меру — пойти в суд. Прецедент уже есть. Собственники одного участка уже обратились к юристами. Мы будем следить за развитием событий.