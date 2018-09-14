Восточный экономический форум завершен. Итоги работы кузбасской делегации

Напомним, форум проходил с 11 по 13 сентября во Владивостоке. В нем приняли участие представители более чем 60 стран мира.

Лучшие. И не только за Уралом. Кузбасс впервые принял участие в Восточном экономическом форуме. Можно сказать, что стал единственным западным регионом России, который полноценно представил свой экономический и туристический потенциал. В выставочной зоне корпуса «В» стенд Кемеровской области был самым крупным и интерактивным, чем привлекал внимание гостей форума. Еще одна площадка располагалась на «Улице Дальнего Востока». В корпусе «А» регион представил свой инвестиционный потенциал для инвесторов и партнеров. В создании объектов принимали участие 260 человек.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Мы применили самую лучшую технологию, которая в мире только появилась. И то, только в Германии. Наши представители слетали в Германию, взяли эту технологию, и она была реализована на наших площадках. Благодаря вот этой энергичной и кропотливой работе, все участники форума признали, что павильоны Кузбасса были одни из самых лучших и ярких. Гостей поражало то, что можно было и почувствовать холод Сибири, и увидеть снег падающий, и посидеть в подъемнике, почувствовать запахи, которые есть в Шерегеше.»

На масштабном мероприятии подписаны 15 соглашений о сотрудничестве с разными регионами страны и иностранными компаниями. Например, с Еврейской автономной областью. Оно предусматривает строительство завода по производству СИП арматуры, и размещение транзитно-перевалочного склада запчастей и техники Yutong на территории Еврейской автономной области, и восстановление промышленного производства на ООО «Кузбассавто» в Ленинск-Кузнецком районе. Общий объем инвестиций составит более 1,5 млрд рублей. Первый автобус марки Yutong планируют собрать на заводе в Кузбассе уже до конца этого года.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Начинаем сборку автобусов. Причем всей линейки, включая автобусы и электроавтобусы, которые особенно нам нужны в крупных городах со сложной экологией. Таких, как Новокузнецк, Кемерово и другие.»

Также был налажен диалог с Китаем. По итогам первого полугодия 2018 года внешнеторговый оборот Кемеровской области и Китайской народной республики составил 476 млн долларов. Для укрепления торгово-экономических отношений Кемеровская область намерена участвовать в выставках, проводимых в Китае. В четвертом квартале 2018 года в рамках инвестиционного проекта планируется подписание контракта на три года на поставку комплекса газоочистки для кузбасских металлургов с одной из ведущих компаний КНР. Поставщик будет определен по итогам переговоров.

На Восточном экономическом форуме был подписан еще ряд соглашений. Так, в ближайшие годы над совместными проектами будут работать представители трёх аграрных ВУЗов: Кемеровского университета, Дальневосточного университета и Якутской государственной академии. Стороны договорились о проведении прикладных научных исследований и экспериментальных разработок по приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Наша задача — не просто чтобы были подписаны соглашения. Наша задача — чтобы вся промышленность Кузбасса дополняла друг друга и создавала условия для ускоренного взаимного роста. Значимое достижение, на мой взгляд — это то, что мы показали всей России, заявили открыто на всю Россию и на весь Азиатский регион о масштабности наших планов.»

Сам Восточный экономический форум проходит в четвертый раз во Владивостоке. За прошедшее время мероприятие превратилось в важную и востребованную площадку для прямого диалога политиков и общественных деятелей, бизнесменов и экспертов. Через месяц Кузбасс снова готов продемонстрировать свои достижения. Только уже в сфере сельского хозяйства. «Золотая осень» — главный аграрный форум страны, который пройдет в Москве. Регион представит свои новейшие технологии в молочном производстве и в выращивании сельскохозяйственной продукции.