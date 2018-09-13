Сибирская генерирующая компания отчиталась о готовности своих предприятий к новому отопительному сезону

Прошлый отопительный период в Кузбассе из-за весенних холодов стал самым продолжительным за последние годы. Поэтому времени на ремонт тепловых сетей и оборудования электростанций у специалистов Сибирской генерирующей компании было меньше, чем обычно. Тем не менее, энергетики справились с задачей.

Примером может служить Ново-Кемеровская ТЭЦ, куда СГК пригласила журналистов. Эта станция обеспечивает теплом 40% жилых домов и социальных объектов в левобережной части Кемерова, а также крупные промышленные предприятия.

Вячеслав НОСКОВ

ДИРЕКТОР НОВО-КЕМЕРОВСКОЙ ТЭЦ СГК

«На сегодняшнее число выполнен ремонт 80% тепломеханического оборудования. Мы традиционно подходим подготовленными к отопительному сезону и включению бойлерных установок.»

Сейчас к подаче тепла потребителям готовы все генерирующие предприятия и тепловые сети Сибирской генерирующей компании, которые находятся в четырех городах Кузбасса.

Юрий ШЕЙБАК

ДИРЕКТОР КУЗБАССКОГО ФИЛИАЛА СГК

«Предприятия Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании готовы к началу нового отопительного сезона. Остается подобрать еще некоторые дефекты на внутриквартальных сетях, но это не помешает запуску тепла в муниципальных образованиях — дома, детские сады, школы.»

Уже сегодня Сибирская генерирующая компания готова к настоящей сибирской зиме.