Сотрудники музея-заповедника «Томская Писаница» обнаружили ранее неопознанные наскальные рисунки

Специалистам их еще предстоит изучить.

Лось — один из самых популярных объектов творчества древних людей. Именно на это животное охотились в 3-4 тысячелетии до н.э. Спустя время, напоминанием об этом стали наскальные рисунки в музее-заповеднике «Томская Писаница». В этом году обнаружены новые наскальные петроглифы.

Ольга ТИТОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Рисунки были найдены совсем недавно, буквально в конце августа. Они находятся на скале на высоте 20 метров над землей. Поэтому доступа к ним в настоящее время нет и можно увидеть их только на фотографиях специалиста.»

Один рисунок уцелел полностью. От второго до наших дней дошли лишь фрагменты. На крупе одного из животных учёные нашли даже участок с сохранившейся краской — охрой. Ее некогда изготовили и нанесли на скалу древние жители. Сами петроглифы обнаружили во время исследовательских работ. Этим летом сотрудники «Томской Писаницы» проводили их вместе с коллегами из Петербурга.

Ирина АБОЛОНКОВА

ЗАВЕДУЮЩАЯ НАУЧНЫМ-ЭКСПОЗИЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

«Мы снимали с помощью телеобъектива с поверхности земли плоскости, которые расположены высоко над землей. И на одной из них потом, отсматривая кадры, мы выявили рисунки. Сохранность их — плохая. Что было изображено — было не совсем понятно. И было решено с помощью альпинистского оборудования снять эту плоскость с помощью фотоаппарата.»

Сегодня уже зарегистрировано более 280-ти наскальных рисунков. Древние люди их не просто рисовали, а выбивали в камне очертания, используя различные техники, которые сохраняются спустя тысячелетия.

Валентина РЕКАДЗЕ

«Я всегда видела только в учебниках по истории, в каких-то иллюстрированных журналах. А тут – воочию. Это потрясающе. И, наверное, надо задуматься — прогрессируем мы или нет, глядя на то, что могли наши предки 4 тысячи лет назад. Я так не нарисую даже карандашом.»

Интерпретация и дальнейший анализ найденных рисунков будут сделаны уже после подробного исследования. Последняя подобная находка относится к 2015 году.