В Новокузнецке к концу года снесут более ста ветхих домов

В список попали здания признанные аварийными до 2012 года. К демонтажу приступят сразу после того, как завершится процедура выбора подрядчика.

Ксения ШВЕЦОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Жители этого дома уже давно справили новоселье. Однако, аварийное здание до сих пор не снесли. Оно рушится буквально на глазах и становится все опаснее для местных жителей.»

В Куйбышевском районе Новокузнецка два аварийных дома стоят прямо на соседних улицах. Каждый день мимо проходят не только взрослые, но и дети — напротив расположена школа. Таким соседством местные жители недовольны. Ждут, когда власти начнут снос пустующего здания.

Татьяна ДЫМЧЕНКО

«Нужен контроль за такими домами. Или вовремя сносить. Потому что дети, во-первых, ходят — они подвергают свою жизнь опасности. Они все окна повыбили. Стекла никто не убирает. Это все опасно, конечно.»

Каждый год новокузнечанка Надежда Русалева разбивает за своим домом большой цветник. Но даже он не скрывает картину разрушения.

Надежда РУСАЛЕВА

«За все лето нам не скосили траву. Все заросло. Мы даже в другой раз боимся пройти. В магазин идем туда, а репей выше нас уже вырос.»

В Новокузнецке проблему аварийных домов планируют решить. Снести более ста зданий, признанных ветхими до 2012 года. Только за последние несколько лет в городе по федеральной программе переселили семьи почти из трехсот домов. Однако, из-за недостатка финансирования все строения снести так и не удалось.

Антон ЧЕРЕМНОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ НОВОКУЗНЕЦКА ПО ЖКХ

«Они не пригодны для жилья. Там никто не живет. Демонтированы окна, крыша. Остались либо мусор, либо элементы конструкции, которые будут полностью снесены и площадка будет зачищена. Не останется следов.»

Сейчас в городе проходит процедура выбора подрядных организаций для сноса объектов. Главный критерий — стоимость работ. Окончательное решение будет принято к концу сентября. А до начала зимы пустующие здания обещают ликвидировать.