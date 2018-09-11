Сергей Цивилев представил Кузбасс на ВЭФ 2018

Заснеженные вершины Шерегеша, индустриальный Новокузнецк, культурное наследие Кузбасса. На Восточном экономическом форуме Кемеровская область представлена сразу в нескольких крупных локациях. Площадки призваны в полной мере рассказать участникам о различных сферах социально-экономической жизни региона.

Главная интерактивная презентация Кемеровской области оборудована в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Здесь с помощью голографических изображений представлены новинки в угольной отрасли и химической промышленности, аграрном секторе и туристическом кластере.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Как можно во время презентации показать всю мощь Кузбасса? Это невозможно. Когда организаторы услышали от меня эти слова, им чуть плохо не стало. Я сказал: «Вы не пугайтесь. Я просто расскажу о Кузбассе. Я просто расскажу о тех людях, которые живут в Кузбассе. Чтобы все прочувствовали именно вот эту энергетику и силу Кузбасса, живущих здесь людей. А кто захочет подробнее ознакомиться с Кузбассом, для того у нас есть ещё площадки.»

К примеру, проект, представленный на одной из ключевых площадок, предполагает создание на базе крупнейшего сибирского горнолыжного курорта Шерегеш всесезонного туристического кластера мирового уровня. В локации созданы все условия, чтобы гости форума смогли прочувствовать сибирский колорит: низкий температурный режим, сугробы и кабина подъёмника прямиком с горы Зеленая. Общий объем инвестиций — порядка 35 миллиардов рублей. Ожидается, что после его реализации туристский поток в год составит более 2 миллионов человек уже к 2025 году.

Кроме того, в рамках форума прошли презентации крупных инвестиционных проектов. Строительство специализированного порта «Суходол» проектной мощностью 20 миллионов тонн угля в год, где создадут восемьсот новых рабочих мест. Проект нацелен на развитие транспортно-логистический инфраструктуры Востока России.

Для культурной программы четвёртого Восточного экономического форума Кузбасс подготовил АРТ-галерею. Первую экскурсию по экспозиции провели Сергей Цивилев и заслуженная артистка России Алена Бабенко. Посетители АРТ-галереи увидят более 70 произведений изобразительного искусства в исполнении известных кузбасских мастеров. Для гостей экспозиции будет работать и интерактивное арт-пространство на основе технологии «живых полотен», состоятся творческие встречи с известным российским писателем и драматургом Евгением Гришковцом и народным артистом России Владимиром Машковым.

Ещё одна экспозиция расположилась на набережной бухты Аякс. Павильон выполнен в виде горы, символизирующей природные богатства и мощный индустриальный потенциал Кузбасса. Здесь посетители попадают в зиму, чувствуют легкий летящий снег, слышат шаманские бубны. В зоне «Угольная промышленность» можно увидеть процесс добычи черного золота, а в зоне «Сердце Кузбасса» — познакомиться с легендарными кузбассовцами при помощи суперсовременных технологий. Здесь же будет проводиться дегустация кузбасских продуктов. Для гостей подготовили изюминку с горняцким колоритом — черное мороженое.

Владимир МАШКОВ

НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ

«Это зеркальное отражение всего лучшего, что есть в наших людях. Мы счастливы представлять нашу любимую Землю — Кузбасс — в том месте, где восходит солнце.»

Экспозиции «Кузбасс. Время быть первым» будут работать на протяжении всего Восточного экономического форума. Масштабное событие завершится 13 сентября. Участие в нем имеет принципиальное значение для достижения целей Стратегии 2035, разработанной в регионе по инициативе Сергея Цивилева.