Во Владивостоке стартовала работа Восточного экономического форума

Кузбасскую делегацию возглавляет Сергей Цивилев. Всего с российскими регионами, отечественными и зарубежными компаниями планируется подписать 17 соглашений о сотрудничестве. Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора уже подписал первые договоренности.

Первое соглашение о сотрудничестве кузбасская делегация заключила с представителями Еврейской автономной области. Подписи поставили Сергей Цивилев и губернатор субъекта Российской Федерации Александр Левинталь. В рамках инвестиционного проекта в Еврейской автономной области построят завод по изготовлению СИП арматуры и восстановят промышленное производство ООО «Кузбассавто».

Также Сергей Цивилев подписал документ с врио главы Республики Саха Айсеном Николаевым. Соглашение предполагает расширение торгово-экономических связей, увеличение товарооборота между регионами. Стороны договорились об укреплении связей в сферах транспорта, промышленности, агропромышленного комплекса, торговли, архитектуры и строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, науки, культуры, туризма и спорта.

Еще один документ подписан с губернатором, председателем Правительства Хабаровского края Вячеславом Шпортом. Сотрудничество будет проходит в торговле, экономике и культурной сфере. В том числе принято решение о второй реконструкции БАМа и Транссиба. Это позволит существенно увеличить пропускную способность Российских железных дорог. И это — не единственная ключевая точка роста.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Проект строительства нового завода по производству рельс на «Запсибе». Мы будем уже делать рельсы по 800 метров. Это огромный рывок для развития железных дорог. Мы сразу показываем развитие портовых мощностей и наращивание нашей доли в Азиатско-Тихоокеанском рынке. И также наше участие в развитии железной дороги.»

В первый день состоялось и рабочее совещание Сергея Цивилева с представителями «Сколково». В ноябре планируется открыть Партнерский центр в Москве. Основными направлениями деятельности на ближайшие три года станут исследования в области цифровизации угольной промышленности. По мнению временно исполняющего обязанности губернатора, сотрудничество с инвестиционным фондом вышло на принципиально новый уровень.

Кирилл КАЕМ

СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ИННОВАЦИЯМ ФОНДА «СКОЛКОВО»

«Мы в течение года отсматриваем более двух тысяч проектов только для того, чтобы найти те, которые применимы. И наше партнерство позволит выбирать те, которые позволят еще более эффективно добывать, перерабатывать, обогащать уголь.»

На форуме подписан и первый международный меморандум с компанией из Республики Корея. Стороны договорились об установке инструментов по мониторингу качества воздуха, а также о создании центра для использования оборудования корейской компании в Кузбассе.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Мы приступили к быстрому развитию промышленности. Это и угольная отрасль, и машиностроение, металлургия, химия и сельское хозяйство. Мы являемся партнерами многих стран АССИАМ. Мы приняли решение о развитии пропускной способности Российских железных дорог.»

Впереди новые встречи и договоренности.