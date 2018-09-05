В Кемерове жильцы дома на Сарыгина 12 пожаловались на состояние кровли

Она постоянно течет. Кроме того, есть проблемы и с межэтажными перекрытиями. Заходить в некоторые комнаты небезопасно: они могут рухнуть.

Месяц назад Елена Иванова начала делать ремонт в квартире. Когда руки дошли до потолка в комнате, обнаружила — деревянные сваи проседают, а крыша течет. Дому на Сарыгина 12 уже несколько десятков лет.

Анастасия ФЕДОТОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Этот дом на улице Сарыгина был построен еще в послевоенные годы. Он износился не только изнутри, но и снаружи. Еще одна проблема — это балконы. На них просто опасно находиться, потому что есть риск возникновения обрушения.»

Износилась крыша, перекрытия между этажами прогнили, как и водопроводные трубы. Женщина обращалась в управляющую компанию «Гарант+». Там в курсе этих проблем.

Елена ИВАНОВА

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА ПО УЛ. САРЫГИНА 12

«Инженер, мастер и начальник ЖЭКа сказали, что дом в аварийном состоянии. Но в акте осмотра квартиры этого нет. Там написано, что сгнили крыша и перекрытия между соседями.»

В акте, который нам показала Елена, действительно написано: износ перекрытия. Мастер управляющей компании даже запретил заходить в ванную комнату, чтобы пол не обрушился на соседей. За комментарием по поводу этой ситуации мы обратились в Администрацию Кемерова. Там тоже знают о проблемном доме на улице Сарыгина. Он находится на балансе регионального оператора «Фонд капитального ремонта», куда также обращалась Елена. Чтобы крышу отремонтировали, жильцам нужно провести собрание и увеличить свои коммунальные платежи за капитальный ремонт. Стоимость ремонта крыши — 776 тысяч рублей.

Лариса ПАВЛЕНКО

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КЕМЕРОВО

«Для того, чтобы региональный оператор смог отремонтировать кровлю этого многоквартирного дома собственникам нужно увеличить взнос капитального ремонта с минимального до 6 рублей 80 копеек. Когда данный протокол у регионального оператора появится, они определят подрядчика и выполнят ремонт кровли.»

Уже завтра специалисты Жилкомцентра, управления ЖКХ и управляющей компании обещают осмотреть дом и принять решение по капитальному ремонту перекрытий. Если он требуется, то управляющая компания сделает заявку на субсидию в администрацию города, а жильцы проведут собрание, на котором примут решение о финансировании ремонта не менее 5%. Если все этапы будут выполнены, то в скором времени жители дома на Сарыгина 12 получат новую кровлю и перекрытия.