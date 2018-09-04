В регионе стартовали соревнования спасателей памяти героя Кузбасса Юрия Рошканюка

Несколько дней участники из Кемеровской и Новосибирской областей, Красноярского края будут демонстрировать профессиональные навыки проведения аварийно-спасательных работ в различных условиях.

Быть готовыми оказать помощь людям, попавшим в трудную ситуацию. Оперативно и качественно. Спасателям для этого зачастую приходится работать в опасных для жизни условиях. Готовиться к этому помогают областные соревнования. Они посвящены Юрию Рошканюку, более 20 лет отработавшему в поисково-спасательной службе Кемеровской области, и посмертно награждённому орденом «Герой Кузбасса».

Игорь САЗОНОВ

НАЧАЛЬНИК КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

«Посмотреть на спасателей соседних регионов и области, собраться всем вместе, перенять опыт, какие-то передовые технологии и понять, кто же из нас более сильный. Чтобы уровень только рос.»

Задания на силу, ловкость и не только. Команды соревнуются в профессиональном мастерстве при работе с аварийно-спасательными инструментами и средствами оказания первой помощи, продумывают стратегию, как быстро помочь условным потерпевшим.

Михаил НИКИТУШКИН

СПАСАТЕЛЬ II КЛАССА, (НОВОСИБИРСК)

«Есть более интересные, более техничные вещи. Не только физика, а еще надо подумать, придумать, как это сделать и выполнить. Они нам больше интересны. И переправа, и спуск пострадавшего.»

Ольга ТИТОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Еще одно из заданий по проведению аварийно-спасательных работа — это извлечение пострадавшего из транспортного средства. По легенде автомобиль попал в ДТП, а у водителя, предположительно, поврежден позвоночник. Спасателям на время и с учетом техники безопасности необходимо сначала извлечь пострадавшего, а затем оказать ему медицинскую помощь.»

В команде агентства по защите населения и территории Кемеровской области четвертый участник — девушка. Единственная. Ольга Лачугина работает диспетчером и увлекается туризмом. Меньше чем за год работы уже стала аттестованным спасателем и в ловкости может дать фору любому сопернику.

Ольга ЛАЧУГИНА

ДИСПЕТЧЕР ОБЛАСТНОГО ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА

«По сути, все детство занималась спортивным туризмом. Там постоянно контингент мужского пола. Поэтому тут привычка на самом деле. И лишний раз не надо бояться.»

Поможет или нет это команде, станет известно завтра. Второй день будет направлен на проведение аварийно-спасательных работ в максимально приближенных к реальным условиям — прохождение завала, спуск пострадавшего с высоты и переправа через реку.