В Кемерове временно приостановлена деятельность одного из пансионатов для престарелых

Жизнь постояльцев одного из частных домов престарелых в Кемерове оказалась под угрозой. Сотрудники МЧС во время проверки обнаружили в здании многочисленные нарушения пожарной безопасности. Собственник устранил только часть. На остальное, по информации прокуратуры, финансовых средств не хватило. Дело дошло до суда.

Заботу в доме престарелых обещали каждому постояльцу. Однако, вместо этого, жизнь пенсионеров наоборот оказалась под угрозой. На втором этаже, где находится приют, сотрудники МЧС выявили нарушения правил пожарной безопасности. Напомню, проверки начались по всей стране после пожара в «Зимней вишне». После получения предписания, собственник устранил нарушения. Но далеко не все.

Василий ДЕМЧЕНКО

ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. КЕМЕРОВО

«Отсутствуют противопожарные выходы, в том числе приспособленные для пожилых людей, для лиц с ограниченными возможностями, которые, кстати, на данный момент здесь находятся. Кроме того, персонал, который работает непосредственно с пожилыми людьми, не обучен в установленном порядке работе в чрезвычайных ситуациях, в том числе при пожарах.»

Примеров нарушения норм противопожарной безопасности в России десятки. 2017 год. Горел частный пансионат в Красноярке. 2016. Пожар в доме для инвалидов и престарелых в Краснодарском крае. В обоих случаях есть пострадавшие и погибшие. Чтобы не допустить подобных случаев, сотрудники регионального МЧС обратились в прокуратуру. Те в свою очередь — в суд. На заседание предпринимательница не явилась. Но это не повлияло на решение судьи.

Деятельность пансионата приостановлена до устранения всех нарушений пожарной безопасности. Пенсионеров в ближайшее время заберут домой родственники.