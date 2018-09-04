После капитального ремонта в Новокузнецке откроется дополнительный корпус дошкольного учреждения

Сейчас в здании полностью реконструировали пищеблок, установив новое современное кухонное оборудование. Такие меры позволяют практически полностью решить проблему очередности в дошкольные учреждения города.

Ксения ШВЕЦОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Много лет это здание эксплуатировали не по назначению. Здесь учились студенты. Это был корпус одного из университетов города. Но, благодаря программе по возвращению зданий бывших детских садов, после капитального ремонта сюда снова вернутся малыши.»

К встрече с дошкольниками здесь уже почти все готово. В здании полностью восстановили кровлю, частично выполнили внутреннюю отделку — отремонтировали музыкальный зал. Привели в порядок пищеблок — установили современное кухонное оборудование. Оно позволит улучшить качество блюд и сократить время их приготовления. Повар Наталья Краснова уже в этом убедилась.

Наталья КРАСНОВА

ПОВАР

«Для детских садов это очень необходимо. Раньше были простые мясорубки. А сейчас это — более современное оборудование. Им и быстро, и качественно, и удобно работать.»

Благодаря программе по возвращению зданий бывших детских садов и строительству новых дошкольных учреждений, в Новокузнецке практически решен вопрос очередности для детей достигших трехлетнего возраста.

Людмила ЯХОНТОВА

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. НОВОКУЗНЕЦКА

«На сегодняшний день очередь детей 15-го года рождения в городе Новокузнецк ликвидирована. Сейчас стоит вопрос о принятии детей двух лет. То есть, с полутора до трех лет. Мы будем тоже создавать условия для приема таких детей.»

Теперь в планах — провести капитальный ремонт остальных помещений. В медицинском блоке, в группах и прачечной. Здание станет дополнительным корпусом уже действующего детского сада. Свои двери дошкольное учреждение откроет в следующем году.