Областной фестиваль боевых искусств прошел в Кемерове

Спортивное событие объединило представителей 13-и стилей единоборств. Сильнейшие бойцы демонстрировали свое искусство на татами, ринге и борцовском ковре.

Еще совсем недавно собрать под одной крышей представителей разных единоборств было практически невозможно. Каждое направление развивалось самостоятельно. Сегодня все виды борьбы объединяются в Российский союз боевых искусств. В Кемерове на татами, ковре и на ринге выступали юные спортсмены и опытные бойцы со всего региона.

Александр БУСЫГИН

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОЮЗА БОЕВЫХ ИСКУССТВ

«Это — новая площадка, новое движение для развития единоборств в Кемеровской области и во всей России. Все единоборства очень индивидуальны. Искусство не может быть общим. У всех свои тонкости. Эти тонкости мы увидим на каждом фестивале. У нас есть возможность увидеть, посмотреть и определиться в своем любимом виде.»

В Кузбассе есть свои лидеры с мировым именем. К примеру, в карате — Арсен Хачатрян, Светлана Березова. В тайском боксе — Артем Левин и Артем Вахитов.

Кстати, сборные команды России по тайскому боксу регулярно пополняют свои ряды представителями Кузбасса.

Виталий ИЛЬИН

ТРЕНЕР СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ

«У нас близится открытие нового сезона. Скоро новый Чемпионат России. А в прошедшем году у нас много победителей первенств мира, молодежки и чемпионата Европы. Ну и надеемся, что сейчас будут студенческие игры и мы пополним сборную России нашими студентами.»

Нашим молодым бойцам есть на кого равняться. Буквально накануне Артем Вахитов защитил свой титул победителя турнира «Глори» по кикбоксингу. Выступал с травмированной рукой, но смог победить, преодолев боль. И фестиваль дает прекрасную возможность учиться мастерству на таких примерах.