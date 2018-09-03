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Аккредитация

В одной из кемеровских школ финалисты конкурса «Лидеры России» провели для учеников необычный урок

Другие новости от 03.09.2018

Харизма, инициатива, авторитет, целеустремленность. Такими качествами должен обладает лидер по мнению одиннадцатиклассников 84 школы. Сегодня специальный урок лидерства для них провел финалист конкурса, финансист, Илья Савицкий. Он уже выступал перед подобной аудиторией. В Сочи, где и проходил финал конкурса «Лидеры России». В него прошли всего триста человек из 200 тысяч.

Илья САВИЦКИЙ
ФИНАЛИСТ КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ РОССИИ»
«У них настолько широкий кругозор и мышление, что мне было приятно с ними пообщаться. Некоторые вещи, которые они сегодня задели: харизма, авторитет — это очень сложные понятия. И они очень полно их раскрывают, несмотря на свой возраст.»

Лидер, считает Илья, занимает активную жизненную позицию не только на работе, но и в обычной жизни. Из общения с экспертом школьники узнали, для этого важно постоянно работать над развитием своих организаторских качеств и умением вести за собой.

Анастасия ХОЛМАНСКАЯ
УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №84
«Мне понравился спикер, потому что он обладал харизмой, обаянием. Он умел людей заинтриговать, разговорить. Задавал вопросы, на которые действительно хочется подискутировать, побеседовать.»

Сергей АСГАЕВ
УЧЕНИК ШКОЛЫ №84
«Лидером может стать каждый человек. Но эти лидерские качества надо развивать. Я думал, что если лидером не родился, то — не дано. Но мнение поменялось.»

«Лидеры России» — это всероссийский конкурс для руководителей. Он проводится по поручению Президента Владимира Путина. Цель — поиск и развитие талантливых управленцев в стране. А цель урока — вдохновить будущих выпускников занять активную позицию в жизни. Ведь именно с этого начинается становление настоящего лидера.

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