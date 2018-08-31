Сергей Цивилев посетил с рабочим визитом Краснобродский

Основной темой общения с жителями во время рабочей поездки стали вопросы развития спорта. Главная проблема — острая нехватка площадок для занятий и мероприятий.

Залы детско-юношеской спортивной школы в поселке Краснобродский никогда не пустуют. Желающих попробовать свои силы в вольной борьбе или нанести хук слева в боксе гораздо больше, чем позволяют площади. Здание построено еще в 1968 году и не было рассчитано на такое количество любителей здорового образа жизни.

Марат ХАТМУЛЛИН

ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

«Мы не можем пригласить ведущие команды к нам в поселок, так как у нас хорошее поле. Но когда турнир идет несколько дней, то необходимо искусственное поле. Потому что дети не травмируются на них. И поле ровное. Дождь, снег — не помеха.»

Для развития массового спорта в Краснобродском построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Его проект уже готов. Здесь можно будет играть в футбол, волейбол, баскетбол, выполнять нормативы ГТО, играть в городки, устраивать беговые и велотренировки. По предварительным подсчетам, стоимость объекта составит около 100 млн рублей.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Вы предоставьте все документы по строительству этого комплекса. Мы будем сейчас во все программы его включать. Готовы субсидировать из нашего областного бюджета. Посмотрим, что получится.»

Вторым объектом, который осмотрел Сергей Цивилев стал стадион «Горняк», на котором часто проводятся тренировки и спортивные мероприятия. Почти за 40 лет с момента его строительства оборудование износилось. Для модернизации необходимо 75 миллионов рублей, чтобы сделать спорт доступным для всех, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Общаясь с жителями Краснобродского, Сергей Цивилев сообщил, реконструкция стадиона будет завершена при поддержке областного бюджета.