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В Кемеровском спортивном центре «Кузбасс» состоялось красочное шоу единоборств

Другие новости от 31.08.2018

Восточные единоборства были собраны под одной крышей.

Тринадцать стилей представили свои программы на ринге, татами и борцовском ковре. Каждый старался в лучшем свете представить свое направление.

И показать, действительно, есть что. Чемпионы мира, Европы и России воспитаны в наших секциях.

В карате, где есть несколько направлений, подготовлены настоящие мастера. Такие как: Фарид Касумов, Светлана Березова, Арсен Хачатрян и другие. Они побеждали на мировом татами.

Только у мастеров тайского бокса более десятка чемпионов и призеров первенств планеты. А Артем Вахитов недавно вновь отличился на международных соревнованиях в рамках «Глори», став чемпионом.

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