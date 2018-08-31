100-летие со дня образования архивной службы России и 75-летие областной службы отмечают в Кузбассе

Юбилейным датам сегодня был посвящен торжественный прием.

Напомним, в области созданы четыре государственных и 36 муниципальных архивов. В них хранится около 3 млн дел. Это исторические документы, начиная со второй половины 18 века и до наших дней.

С 2010-го архивная служба участвует в реализации программы «Информационное общество Кузбасса». В областных госархивах проложены локально-вычислительные сети, исследователям предоставлен доступ, в том числе удаленный, к электронным ресурсам.

В 2018-м во Всероссийском конкурсе «Архив 21» областной архив признан лучшим среди служб Сибирского федерального округа.