Меньше двух недель остается до старта Восточного экономического форума

Кузбасская делегация планирует подписать 17 соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с регионами России и крупными компаниями, в том числе иностранными.

В частности, на ВЭФ презентуют проект «Развитие туристско-рекреационного кластера «Шерегеш».

Он предполагает комплексное развитие горнолыжного курорта, формирование здесь центра выставочной деятельности, конгресс-парков для проведения форумов международного уровня.

Напомню, Кузбасс стал единственным «не восточным» регионом, который получил право принять участие в этом масштабном международном событии.