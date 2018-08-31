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Аккредитация

Меньше двух недель остается до старта Восточного экономического форума

Другие новости от 31.08.2018

Кузбасская делегация планирует подписать 17 соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с регионами России и крупными компаниями, в том числе иностранными.

В частности, на ВЭФ презентуют проект «Развитие туристско-рекреационного кластера «Шерегеш».

Он предполагает комплексное развитие горнолыжного курорта, формирование здесь центра выставочной деятельности, конгресс-парков для проведения форумов международного уровня.

Напомню, Кузбасс стал единственным «не восточным» регионом, который получил право принять участие в этом масштабном международном событии.

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