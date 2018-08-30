Кемеровские медики создали прототип сердечного клапана, который не требует замены

Эту разработку ждали многие пациенты, вынужденные жить с искусственными клапанами сердца. Механические работают долго. Полимерные около 5-7 лет. Потом они требуют замены. Кемеровские ученые нашли вариант полимера, который хорошо приживается и работает в разы дольше применяемых сегодня.

Еще предстоит проработать все параметры, но направление кардиологи выбрали правильное. Это оценили эксперты фонда инноваций, выделив кемеровчанам специальный грант. Он позволит ускорить работу. В ближайших планах медиков — провести все испытания, чтобы в дальнейшем дать больным шанс на продолжение активной жизни.

Алексей АКАРАЧКИН

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

«Этот протез позволит, по нашим проектам, увеличить время до реоперации. Или вообще от нее отказаться. Исключить риски от кровотечений, от других осложнений. Научная работа для нас, фактически, рутина. Но, конечно же, мы были рады, что оценен наш результат. На самом деле, это было ожидаемо, потому что этот проект мы разрабатываем довольно долго. В его актуальности мы не сомневались, потому что этот запрос был из клиники. Хирурги каждый день сталкиваются с этими проблемами.»

Ученые продолжат свою работу. А дополнительное финансирование позволит больше времени уделить проработке чудо-клапана. Чтобы сердца, восстановленные после операций, бились ритмичнее и дольше.