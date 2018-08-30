Ученики 78-й кемеровской школы приготовили шоколадную «дорогу»

Все потому что урок кулинарии провели не только повара, но и специалисты дорожного хозяйства города. Рассказали из чего строят дорожную магистраль, использовав вместо стройматериалов бисквит и шоколадный крем.

Вместо земляного полотна — бисквитный корж. Курага — это щебень, а шоколадный крем — битум. В школе №78 дети участвуют в необычном мастер-классе. Вместе с поварами они строят дорожную магистраль. Кулинары регулярно проводят уроки для школьников. Но вот торт готовят впервые за все время.

Светлана ХОХЛОВА

ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ

«Да, конечно, оно трудоемкое. Потому что подготовка идет за сутки, за 24 часа. Потом быстро собираем.»

Шесть слоев торта символизируют слои дорожные: земляной, щебень, битум, несколько слоев асфальтобетона. Именно по такой технологии в областной столице проводят ремонт и строительство по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». В этом году в Кемерове по программе — 38 улиц. В том числе на трех — проспекте Советском, улице Нахимова и бульваре Строителей — проводят капитальный ремонт.

Ирина ТЕРЯЕВА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КЕМЕРОВО

«У нас в этом году возникла такая идея: почему бы не показать нашим ребятишкам, что мы делаем в нашей отрасли, как мы это делаем. Чтобы в будущем привлечь в нашу отрасль. Потому что нам нужны профессионалы. Объем у нас большой. Дороги нужно строить, ремонтировать в городе Кемерово.»

Кроме начинки дорожного полотна школьники нанесли разметку, установили дорожные знаки. Здесь есть даже инспектор ГИБДД, пешеходы и автомобили. Все фигурки выполнены из мастики. Вместе с кулинарным курсом повторили и правила дорожного движения.

Виктория БЕРНИКОВА

УЧАСТНИЦА МАСТЕР-КЛАССА

«Надо слезать с велосипеда, скейта или других передвижных средств, когда переходишь дорогу.»

Заключительная часть мастер-класса самая приятная. Чаепитие с тортом, сделанным своими руками. Кстати, у школьников теперь есть представление о работе и повара, и дорожника.